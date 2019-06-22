شكوى سكنة شارع (55) محلة 637 الى مدير بلدية المنصور

2019/06/22 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنا من سكنة شارع 55 محلة 637 في حي الجامعة قرب جامع نجمة اتقدم بهذه الشكوى بخصوص شارع 55 الذي بادر احد المقاولين بتبليطه بالتعاون مع بلدية المنصور حيث استخدمت معداتها وكوادرها الفنية في تبليط الشارع المذكور الا انهم لم يتموا مهمتهم كما ينبغي فقد (شربتوا) التبليط واهملوا اكساء المساحة الصغيرة قبالة دار رقم 11 في الشارع المذكور مما حول هذ الساحة الصغيرة الى مسبح للمياه القذرة للجيران الذين لا يكفون ايضا عن رمي مياههم في الشارع بدلا من البالوعة التي اهملت وطمرت ولم تعالج من قبل مالك الدار الذي يقع الى جانب الدار رقم 11 منا حول المنطقة الى تجمع للمياه الاسنة وعليه يناشد سكان الدار رقم 11 السيد مدير بلدية المنصور معالجة هذه القضية من خلال اكساء المساحة الصغيرة بالقار لترتفع قليلا عن الشارع لتنساب المياه الاسنة الى البالوعة الرئيسية في الشارع ولا يفوتنا ان نشيد بجهود بلدية المنصور ومهندسيها ومديرها املين الاستجابة الى شكوى الدار رقم 11 واجبار اصحاب الدور المجاورة بعدم رمي مياههم الوسخة في الشارع العام وتسليط تلك المياه في بلاليع بيوتهم وعدم تحويل الشارع الى مسبح صغير للمياه الاسنة.شامل عبدالقادر نائب رئيس تحرير المشرق صاحب الشكوى

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