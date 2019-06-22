ترامب: سأفرض ’’عقوبات كبيرة’’ على إيران يوم الاثنين

2019/06/22 | 22:14

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بغداد اليوم- بغداد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت (22 حزيران 2019)، إنه سيفرض عقوبات جديدة وكبيرة على ايران،...





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