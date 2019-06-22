بالصور : العتبة العلوية تستخدم قواطع الكترونية جديدة يتحكم بها عن بُعد لتنظيم حركة الزائرين

2019/06/22 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت الامانة العامة للعتبة العلوية المقدسة , اليوم السبت قواطع الكترونية جديدة في رحاب الصحن الحيدري الشريف يتحكم بها عن بُعد بغية تيسير حركة الزائرين ولاسيما في أوقات الصلاة و الزيارات المليونية .

هذا واشرف على عملية ادخال القواطع الالكترونية الى الخدمة الأمين العام للعتبة العلوية المقدسة المهندس يوسف الشيخ راضي بحضور نائب الأمين العام الأستاذ رضوان صاحب رضا وعدد من أعضاء مجلس إدارة العتبة العلوية المقدسة .

وعن طبيعة القواطع الإلكترونية الجديدة قال حسين علي الحسني مسؤول وحدة الدعم الفني والاستشاري ان " القاطع الإلكتروني الجديد يتكون من جزئين يبلغ طولهما 20 مترا يفصل بينها مترين ليكونا ممرين خاصين للطوارئ".

وأضاف الحسني " من مميزات القاطع الإلكتروني الجديد أنه يتم التحكم به عن بُعد ، والهدف منه توفير الراحة للزائرين من الرجال والنساء ويؤدي مهام الفصل لتنظيم حركة المسير في الزيارات المليونية ".

انتهى .



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