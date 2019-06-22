2019/06/22 | 22:21

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القوات الأمنية تعلن تحرير فتاة في الموصل بعد ٥ أيام من اختطافها

بغداد -

كلمة

حررت القوات الامنية، يوم السبت، فتاة مختطفة والقت القبض

على خاطفيها في مدينة الموصل.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان ان "مكتب

مكافحة جريمة الخطف التابع لمديرية مكافحة إجرام قيادة شرطة نينوى

وبعد جمع المعلومات الدقيقة والمتابعة المستمرة تمكن من تحرير فتاة

مختطفة تولد ٢٠٠٠ بعد خمسة أيام من إختطافها".

واضاف معن ان " المختطفة كانت محتجزة داخل دار في الجانب الايمن

لمدينة الموصل"، مبينا أن "المجرم الذي قام بإختطافها هرب عند دخول

عناصر الشرطة، وقد وتم مطاردته والقبض عليه في منطقة حي المالية في

الجانب الأيسر لمدينة الموصل".

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