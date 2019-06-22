افشال محاولة انقلاب في ولاية أمهرة الإثيوبية

2019/06/22 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت إثيوبيا، السبت، فشل محاولة انقلاب ضد زعيم ولاية أمهرة، من دون أن تحدد الجهة التي تقف وراءها.وقال نيجوسو تيلاهون السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، لمحطة “إي.بي.سي” التلفزيونية الرسمية، وتابعتها /المعلومة/، إن “محاولة انقلاب منظمة وقعت في بحر دار، ولكنها فشلت”، من دون أن يحدد الجهة أو المجموعة التي تقف […]

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