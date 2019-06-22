اليمن يوقف استيراد النفط من 3 موانيء عربية بينها العراق

2019/06/22 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية، اليوم السبت، وقف استيراد المشتقات النفطية من 3 موانيء عربية، في إطار عملية قالت إنها تهدف إلى

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