تقنية جديدة لشحن الهواتف خلال 13 دقيقة

2019/06/22 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

فجرت شركة vivo الصينية ثورة في عالم الهواتف الذكية بالكشف عن تقنية تسمح بشحن بطاريات تلك الأجهزة بسرعة فائقة.

وتبعا للتسريبات فإن تقنية Super

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