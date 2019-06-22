2019/06/22 | 22:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب: عقوبات مشددة جديدة على طهران ستعلن يوم الاثنين المقبل

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