2019/06/22 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حماس : موحدون مع كافة مكونات الشعب لمواجهة صفقة القرن !

أكد القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، اليوم السبت على أن حركة

حماس والقوى الوطنية والاسلامية وكافة أطياف اللون السياسي ومكونات

الشعب الفلسطيني موحدين في مواجهة "صفقة القرن" ومؤتمر البحرين.وقال

رضوان:" نحن في حالة انعقاد مستمر مع القوى الوطنية والإسلامية

وكافة مكونات الشعب لمواجهة صفقة القرن وللاتفاق على ميثاق شرف وخطة

استراتيجية لمواجهتها".واشار الى أن العديد من الفعاليات ستنفذ في

سبيل مواجهة المؤامرة، حيث سيكون يوم الثلاثاء القادم إضراب شامل

يعم أرجاء الوطن فيما سيعقد عصرًا مؤتمر شعبي وطني في غزة للتأكيد

على رفض مؤتمر البحرين وصفقة القرن.وشدد على أن الشعب الفلسطيني

سيواصل مقاومة المؤامرات، وسيخرج يوم الجمعة القادمة صوب خيام

العودة شرقي قطاع غزة في جمعة "فليسقط مؤتمر البحرين" التي أعلنتها

الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حماس : موحدون مع كافة مكونات الشعب لمواجهة صفقة القرن !) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حماس : موحدون مع كافة مكونات الشعب لمواجهة صفقة القرن !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).