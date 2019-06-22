2019/06/22 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة كشفت دراسة حديثة أجراها مستشفى باريس، Versailles، أن الأفراد الذين يعملون ساعات طويلة هم أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية.ووجدت الدراسة أن الموظفين العاملين تبعا لجدول عمل يتطلب 10 ساعات عمل يوميا مدة 10 سنوات، هم أكثر عرضة بنسبة 45% لتطوير الحالة المرضية المهددة للحياة.وتوصل الباحثون إلى أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ساعات العمل الطويلة تعرض حياة الموظفين للخطر) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ساعات العمل الطويلة تعرض حياة الموظفين للخطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).