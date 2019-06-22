1.5 مليون ناخب موريتاني توجهوا إلى مراكز الاقتراع

2019/06/22 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجه امس السبت، نحو 1.5 مليون ناخب موريتاني إلى مراكز الاقتراع لاختيار عاشر رئيس يحكم

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