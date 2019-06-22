ما اضطراب المزاج (ثنائي القطب).. الأعراض وسبل العلاج؟

2019/06/22 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ما هو اضطراب المزاج ( ثنائي القطب)؟هي حالة يكون فيها شخص شاب يعاني تغيرات شديدة في المزاج، أو نوبات كونه عالي المزاج بصورة غير اعتيادية، ونوبات من كونه منخفض المزاج بصورة غير طبيعية،، في بعض الاحيان يسمى اضطراب الهوس الاكتئابي.إن تقلبات المزاج تكون الى حد لا يمكن اعتباره طبيعيا لشخص معين، وهي بعيدة عن تلاؤمها مع شخصيته، وفي بعض الاحيان يوجد خليط من أعراض الهوس والاكتئاب في نفس الوقت . أعراض الإصابة باضطراب ثنائي القطب1.



الاكتئاب،، المزاجية،، عدم الاستقرار،، التهيج أو ارتفاع المزاج ( زيادة الفرح ) .2.التكلم بسرعة كبيرة جدا مع تغير المواضيع .3.فقدان الطاقة أو زيادة كبيرة في الطاقة.4.



تغيرات الشهية والوزن .5.



اضطرابات النوم .6.



اهمال العناية الشخصية .7.



الانسحاب (البعد) عن الاصدقاء والعائلة، او زيادة المشاركة الاجتماعية الى حد كبير عن المعقول.8.



الاحساس بالذنب وفقدان الامل بالحياة.9.



الاحساس بعدم القيمة، او تضخم أو نفخ قيمة الشخص أو قابليته .10.



سلوك متهور, صرف كميات من الاموال فوق العادة11.الانحراف الجنسي12.



افكار واعتقادات وخبرات مضطربة وغير اعتيادية13.سيطرة افكار الموت ومحاولات الانتحار على تفكيره * ما بين الارتفاع والانخفاض للمزاج والاعراض المذكورة أعلاه، هناك فترات طبيعية واعتيادية وربما تستمر الي اسابيع او اشهر. علاج اضطراب ثنائي القطبمن الأفضل أن يتولى الإشراف على العلاج طبيب متخصص في تشخيص وعلاج الحالات المتعلقة بالصحة النفسية (الطبيب النفسي) ويكون ماهر في علاج الاضطرابات ثنائية القطب والاضطرابات ذات الصلة.



قد يكون لديك فريق علاج يضم أيضا طبيبا نفسيا وأخصائيا اجتماعيا وممرضة نفسية.يُعتبر الاضطراب ثنائي القطب من الحالات التي تبقى مدى الحياة، حيث يُركّز العلاج على إدارة الأعراض، وبناءً على احتياجات المريض، قد يتضمن العلاج ما يلي:•الأدوية: يحتاج المريض في كثير من الأحيان إلى بدء تناول الأدوية من أجل موازنة حالته المزاجية على الفور.•العلاج المتواصل: يتطلب الاضطراب ثنائي القطب علاجا مدى الحياة باستخدام الأدوية، حتى خلال الفترات التي يشعر فيها المريض بالتحسن.



حيث يكون الأشخاص الذين يتخطون علاج المداومة معرضون بشكل كبير لخطر انتكاس الأعراض أو لحدوث تغيرات مزاجية بسيطة تتحول إلى هوس كامل أو اكتئاب.•برامج علاج يومية: قد يُوصي الطبيب ببرنامج علاج يومي.



توفر هذه البرامج الدعم والمشورة التي تحتاج إليها أثناء تحكمك في الأعراض.•علاج تعاطي المخدرات: إذا كان المريض يعاني من مشكلات في تعاطي الكحول أو المخدرات، فسيحتاج أيضا إلى علاج تعاطي المخدرات، وفي حال عدم القيام بذلك، قد يكون من الصعب جدا إدارة الاضطراب ثنائي القطب.•دخول المستشفى: قد يوصي الطبيب بدخول المستشفى إذا كانت تصرفات المريض خطيرة، كأن يشعر برغبة في الانتحار أو يصبح منفصلاً عن الواقع (الذهان).



وقد يساعد الحصول على العلاج النفسي في المستشفى على إبقاء المريض هادئا وآمنا وتحقيق الاستقرار في مزاجه، سواء كان يعاني من نوبة هوس أو اكتاب شديد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما اضطراب المزاج (ثنائي القطب).. الأعراض وسبل العلاج؟) نشر أولاً على موقع (المشرق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما اضطراب المزاج (ثنائي القطب).. الأعراض وسبل العلاج؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المشرق).