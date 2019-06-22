بغياب 125 برلماني !ماذا جرى اليوم بجلسة البرلمان العراقي؟

2019/06/22 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب في جلسته الخامسة والعشرين التي عقدت برئاسة محمد ‏الحلبوسي ‏رئيس ‏المجلس ‏اليوم السبت 22/6/2019 وبغياب 125 نائبا، على تعديل قانون التنفيذ وأنهى قراءة أربعة قوانين.من جهة أخرى، أوضح رئيس مجلس النواب بأنه وفقا لقرار المحكمة الاتحادية الذي صادقت بموجبه على نتائج الانتخابات في 3/9/2018 أصبح جميع الفائزين الذين تم المصادقة عليهم...

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