2019/06/22 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5NpfgJYJl10

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج تغطية خاصة من العراقية imn - تقديم احمد العذاري - 22-6-2019) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برنامج تغطية خاصة من العراقية imn - تقديم احمد العذاري - 22-6-2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).