عبد اللطيف: مشهد المعارضة لم يتضح حتى الان

2019/06/22 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أعلن النائب السابق القاضي وائل عبد اللطيف، اليوم السبت، ان مشهد المعارضة السياسية في البرلمان لم يتضح لحد الان.وقال عبد اللطيف في حديث متلفز لـ”قناة العراقية” وتابعه “المركز الخبري الوطني NNC” إن “تيار الحكمة الذي يقوده عمار الحكيم لم يوضح اسباب لجوئه إلى ضفة المعارضة”.واضاف ان “المحاصصة التوافقية […]

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