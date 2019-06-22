2019/06/22 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانوا في طريقهم إلى النووي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترمب يعلن فرض عقوبات إضافية على إيران الإثنين المقبل) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترمب يعلن فرض عقوبات إضافية على إيران الإثنين المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).