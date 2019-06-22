تحالف القوى يُحذر من

2019/06/22 | 22:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قال نائب عن تحالف القوى، يحي المحمدي، اليوم السبت، إن "حركة الدولة ستشل بعد 30 حزيران الحالي".

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