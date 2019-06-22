ائتلاف العبادي لـ

2019/06/22 | 22:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قال المتحدث بأسم ائتلاف النصر، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، اليوم السبت، إن خطاب المرجعية الكتل المتصارعة على المناصب، لافتا الى

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