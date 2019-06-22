شخص يقتل شقيقه رميا بالرصاص شرق اربيل

2019/06/22 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ لقي شخص في احدى القرى التابعة لقضاء كويسنجق باربيل ، مساء السبت، حتفه على يد شقيقه بسبب خلالف على اراض زراعية.

وقال مصدر امني في تصريح لشفق نيوز، ان الحادث حصل في الساعة السابعة من مساء اليوم السبت في قرية (شيوي سامال) التابعة لقضاء كويسنجق بمحافظة اربيل عندما حصل خلاف بين شقيقين على ارض زراعية، مضيفا ان الخلاف تطور لاطلاق نار من قبل احدهما على الاخر مما ادى الى مقتله.

واوضح ان الضحية يدعى (فرهاد يوسف عزيز من مواليد 1987) وقتل بيد شقيقه الذي فر هاربا ولم يتم القاء القبض عليه لحد الان.

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