قمة عربية مالية طارئة بمشاركة العراق

2019/06/22 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير يشارك العراق، في قمة عربية مالية طارئة برئاسة فى مقر الجامعة العربية برئاسة تونس، فيما يمثله وزير المالية فؤاد حسين.

يشارك العراق في قمة عربية مالية طارئة لبحث دعم الموازنة المالية الفلسطينية

وكتب حسين عبر حسابه في تويتر، : "وصلنا الى ‎القاهرة للمشاركة في إلاجتماع الطارئ لوزراء مالية الدول العربية"، مبينًا أن "الاجتماع سينعقد يوم غد الأحد"، دون ذكر تفاصيل أوسع.

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هل هناك جدوى من "التطبيع"؟

ويعقد الاجتماع غدًا، لبحث كيفية توفير شبكة الأمان المالي ودعم موازنة السلطة الفلسطينية لمساعدتها فى ظل الأوضاع الصعبة جدًا التى تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي باستقطاع المبالغ التى تدفع لأسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين من عوائد الأموال الفلسطينية الخالصة بالمخالفة لاتفاق باريس لعام 1994 الذى ينظم هذه العلاقة.

كما سيشهد الاجتماع بجلسة افتتاحية يتحدث فيها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير المالية التونسي ووزير المالية الفلسطيني، ومن يرغب من الوزراء والوفود المشاركة.

وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن هذا الاجتماع الطارئ يأتى تنفيذًا للقرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذى عقد يوم 21 نيسان/أبريل الماضى بالقاهرة بحضور الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبو مازن".

كان المجلس أكد حينها في بيانه الختامي التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار شهريًا دعما لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التى تتعرض لها.

تتعرض السلطة الفلسطينية إلى ظروف مالية حرجة بسبب سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تستقطع المبالغ التى تدفع لأسر الشهداء والأسرى من عوائد الأموال الفلسطينية الخالصة

وأكد زكي، أن "الوضع المالي للسلطة الفلسطينية يحتاج الى تعزيز بسبب الاستقطاعات الاسرائيلية للعوائد الفلسطينية والتى سببت فى مشكلة مالية كبيرة للسلطة الفلسطينية، ونأمل أن يسفر هذا الاجتماع الطارئ عن نتائج إيجابية".

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