موجة حارة جديدة.. نصف درجة الغليان في هذه المناطق!

2019/06/22 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق – فريق التحرير بدأت موجة جديدة من الأجواء الحارة في البلاد، اليوم السبت 22 حزيران، ستمتد حتى نهاية الأسبوع حيث ستصل درجات الحرارة مجددًا إلى نصف درجة الغليان، وفق ما توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في وزارة النقل.

توقعت هيئة الأنواء ارتفاع درجات الحرارة حتى يوم الأربعاء القادم في عموم مناطق البلاد

كانت أعلى حرارة سجلت في البلاد اليوم، وفق جدول الهيئة في محافظة البصرة بدرجة حرارة عظمى تبلغ 46 درجة، فيما سجلت أدنى حرارة في السليمانية بـ 38 درجة، أما بغداد فتراوحت درجات الحرارة فيها بين 24 – و42 درجة مئوية.

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أعلى درجة حرارة تاريخيًا في العراق!

وتستمر درجات الحرارة بالارتفاع غدًا الإثنين، في المنطقة الوسطى فقط، أما المنطقتين الجنوبية والشمالية فتسجل ذات درجات الحرارة لليوم السابق.

كما ترتفع درجات الحرارة شمالًا، بعد غد الثلاثاء، وترتفع جنوبًا أيضًا حتى تصل إلى 50 درجة مئوية في بعض المناطق، وتستمر مع بقاء درجات الحرارة ثابتة في المنطقة الوسطى، وتستمر تلك الأجواء خلال يوم الأربعاء 26 حزيران يونيو، باستثناء ارتفاع بدرجات الحرارة في المنطقة الوسطى.

قد تصل درجات الحرارة إلى نصف درجة الغليان في بعض مناطق الجنوب

كانت البلاد قد شهدت انخفاضًا في درجات الحرارة و"أجواء ربيعية" خلال الأسبوع الماضي نتيجـة للمنظومة الجوية السائدة خلال الأيام الماضية في غرب وشرق قارة أوروبا، التي أدت إلى الدفع بحوض علوي بارد نحو تركيا ودول البلقان وشمال شرق المتوسط، وبالتالي حدوث تسرب للرياح الباردة واللطيفة بطبقات الجو نحو العراق والمنطقة، مؤدية لانخفاض بدرجات الحرارة وتلطيف الأجواء.

ويوصي مختصون في مثل هذه الحالات من ارتفاع درجات الحرارة بالإكثار من شرب السوائل لتعويض نقص المياه الناتج عن التعرق، وعدم التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس خاصة في فترات الظهيرة والعصر.

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