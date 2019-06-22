الحلبوسي وعلاوي يؤكدان ضرورة حسم الوزارات الشاغرة وإنهاء ملف إدارة الدولة بالوكالة

2019/06/22 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اكد رئيسا مجلس النواب محمد الحلبوسي وائتلاف الوطنية اياد علاوي، على ضرورة حسم ملف الوزارات الشاغرة وإكمال الكابينة الوزارية، والتصويت على الدرجات الخاصة، وإنهاء ملف إدارة الدولة بالوكالة.

وذكر بيان لمكتب رئيس البرلمان تلقت وكالةكل العراق الاخبارية [اين] سخة منه اليوم ان " الحلبوسي بحث خلال استقباله علاوي، خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات السياسية في البلاد، وتطورات الوضع الإقليمي، وأهمية الحفاظ على الاستقرار الداخلي".واضاف البيان، ان "الجانبان بحثا ضرورة تفعيل عمل مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، وإنجاز القوانين المتأخرة ومنها ما يمسُّ حياة المواطنين في تلبية احتياجاتهم، ومراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي ومدى تقديم الخدمات ومكافحة الفساد".

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