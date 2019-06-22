تجهيز 57 مشروعا مهنيا في تلكيف وتللسقف بدعم من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID

2019/06/22 | 23:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24_لؤي عزبو بدعم من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID ومبادرة صمود المجتمع العراقي ICRI وبالتنسيق مع منظمة التنمية الاقتصادية EDO , اقيم في تلكيف يوم 19-6-2019 حفل بمناسبة اكمال تدريب وتجهيز مشاريع المهن في تلكيف وتللسقف للمساهمة في خلق فرص عمل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المنطقة .الحفل تم بحضور المهندس باسم بلو قائممقام …

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