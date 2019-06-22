النصر: لاتوجد مشكلة بشأن ترشيح الفياض للداخلية و”الأسدي” الاوفر حظا

2019/06/22 | 23:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد بين المتحدث باسم ائتلاف النصر، فلاح الخفاجي، السبت، ان فالح الفياض لاتوجد مشكلة في ترشحه لمنصب وزير الداخلية، لافتاً الى ان عبد الغني الاسدي هو الاوفر حظاً لهذا المنصب.وقال الخفاجي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “رئيس الوزراء كان من المفترص ان يرسل اسماء المرشحين اليوم، الا ان الحلبوسي ابلغنا بعدم وصول […]

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