التميمي يحذر من تداعيات امنية خطيرة تهدد بغداد وديالى

2019/06/22 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} حذر النائب عن كتلة الحكمة فرات التميمي، من تداعيات امنية خطيرة تهدد امن بغداد وديالى.

وطالب التميمي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان العراقي حول الخروقات الامنية التي حصلت في محافظة ديالى حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} ان "القائد العام للقوات المسلحة بتنفيذ عملية أمنية نوعية في مناطق جنوب ناحيتي كنعان وبهرز لقضاء بعقوبة على ماتبقى من خلايا داعش الارهابية بعد تكرار الخروقات الامنية فيها".وكانت القوات الأمنية في محافظة ديالى حاصرت الخميس الماضي إرهابيا انتحاريا قرب أحدى المقاهي في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، حيث اقدم هذا الارهابي على رمي قنبلة يدوية، وقد انفجرت عليه ما أدى الى مقتله بالحال وجرح مواطن ، حيث تم تفكيك الحزام الناسف الذي كان يرتديه من قبل خبراء مكافحة المتفجرات.انتهى

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