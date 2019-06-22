2019/06/22 | 23:14

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ترامب يعلق على عدم اسقاط ايران الطائرة الثانية!

ترامب: عدم إسقاط إيران الطائرة التي اقتحمت مجالها الجوي وعلى

متنها 38 شخصا قرار حكيم ونحن نثمنه

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