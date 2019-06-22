2019/06/22 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المشرق – قسم الاخبار:اكدَ رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني، استعداد الاقليم لتسليم 250 الف ب/ي من النفط الخام الى الحكومة الاتحادية في بغداد.وقال بارزاني، انه "من حيث المبدأ، لا نرى أي صعوبات في تسليم 250 ألف برميل من النفط الخام إلى بغداد، ومع ذلك، لكي يحدث هذا، يجب علينا أن نجتمع أولاً، لقد كنت في بغداد قبل مجيئي إلى هنا".واوضح بارزاني، أن الموضوع ليس مسألة 250 ألف برميل نفط فقط، وأن للموضوع جانبا قانونيا، لافتاً إلى أن حكومة الإقليم أخذت قروضًا بعد قطع ميزانيتها في 2014.وأكد أن حل كل تلك الخلافات يجب أن يكون بالتوافق بين بغداد والإقليم، مشددًا: ان الإقليم مستعد لدعم بغداد في التوصل إلى حل مشترك بين الطرفين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيجرفان بارزاني: مستعدون لتسليم النفط إلى بغداد بشرط) نشر أولاً على موقع (المشرق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيجرفان بارزاني: مستعدون لتسليم النفط إلى بغداد بشرط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المشرق).