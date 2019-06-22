لنقل رسالة إلى عبد المهدي مستشار الرئيس الفلسطيني يزور العراق

2019/06/22 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المشرق – قسم الاخبار:يَعتزم مستشار الرئيس الفلسطيني، نبيل شعث زيارة العراق لتوصيل رسالة لرئاستي الجمهورية والوزراء في بغداد.وذكرت سفيرة العراق بالاردن صفية السهيل في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من "موقعنا كسفير فوق العادة غير مقيم للعراق لدى فلسطين تشرفنا باستقبال مستشار الرئيس محمود عباس للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، نبيل شعث".وبينت ان " شعث سيتوجه الى بغداد حاملا معه رسالة الى رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي تتعلق بآخر تطورات القضية الفلسطينية وتثمينهم لموقف العراق".

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