الكشف عن اتفاق نيابي – حكومي على استكمال الكابينة الوزارية غدا الاثنين الحلبوسي:عبد المهدي أبلغني بـإرسال أسماء المرشحين الأسبوع الحالي

2019/06/22 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المشرق- خاص:خلافاً لكل التوقعات التي كانت تشير الى ان مجلس النواب كان من المقرر له التصويت على مرشحي الوزارات الأربع الشاغرة، الا ان الخلافات كانت وما زالت اقوى من كل التوقعات، حيث خلت جلسة البرلمان ليوم امس السبت من فقرة اكمال الكابينة الوزارية كما خلت من التصويت على انهاء ملف الدرجات الخاصة.



وما ان اعلن نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لم يقدم بعد اسم أي مرشح لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة الى مجلس النواب للتصويت عليه، حتى أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أكد انه سيرسل اسماء المرشحين الى البرلمان خلال الاسبوع الحالي.



فقبل بدء جلسة البرلمان كشفت رئاسة البرلمان تفاصيل اجتماعها برؤساء الكتل البرلمانية مؤكدة على ملفين مهمين.



وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان حسن الكعبي: إن الاجتماع الذي عقدته رئاسة مجلس النواب مع رؤساء اللجان النيابية في القاعة الدستورية في مبنى مجلس النواب استعرض ابرز التشريعات الموجودة على جدول اعمال الجلسات والإسراع في التصويت على مشاريع ومقترحات القوانين.



وبين المكتب: ان الاجتماع بحث وجوب استكمال التصويت على الكابينة الوزارية والدرجات الخاصة وانهاء ملف ادارة الدولة بالوكالة.



على الصعيد ذاته قال نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد: ان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، لم يقدم بعد اسم أي مرشح لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة الى مجلس النواب للتصويت عليه.



واضاف الحداد: إن إدراج فقرة التصويت على الكابينة الوزارية على جدول أعمال الجلسة إنما جاء لبيان أن مجلس النواب مستعد للتصويت على المرشحين لكنه لم يتلق أي اسم حتى الآن.



ومع بدء جلسة البرلمان أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أكد له سيرسل اسماء المرشحين الى البرلمان خلال الاسبوع الحالي.



وقال الحلبوسي خلال جلسة البرلمان امس السبت: إن رئيس مجلس الوزراء أكد ارسال اسماء المرشحين خلال هذا الاسبوع حال الانتهاء من تدقيق الاسماء من الجهة التنفيذية.



وكان مجلس النواب قرر، رفع فقرتي استكمال الكابينة والدرجات الخاصة من جدول أعماله خلال جلسة امس السبت بسبب الخلاف بين الكتل على حسم اختيار المرشحين.



وكان القيادي في تحالف البناء حنين القدو قد كشف عن توجه برلماني “جاد” لحسم التشكيلة الوزارية والتصويت على الأسماء التي ستطرح لوزارات الداخلية والدفاع والتربية والعدل.



وقال القدو: إن هناك توجهاً جدّياً لدى الكتل البرلمانية لحسم ملف التشكيلة الوزارية, مرجحا: أنه بنسبة 90% سيتم التصويت بشكل إيجابي على الأسماء المطروحة، والانتهاء من ملف الوزارات الشاغرة.



وأكد القدو: ان أعضاء مجلس النواب لم يطلعوا على الأسماء التي ستقدم بشكل رسمي، ولكن هناك حديثا عن أسماء مثل سفانة الحمداني للتربية، وصلاح الحريري ونجاح الشمري لوزارة الدفاع, وعبد الغني الاسدي لوزارة الداخلية, ورزكَار علي لوزارة العدل, مؤكداً: ان تلك الاسماء رُشحت بالاتفاق مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.



وعن الدرجات الخاصة وإنهاء ادارتها بالوكالة, بين القدو: ان رؤساء الكتل فقط هم الوحيدون المطلعون على هذا الملف، وسيتم التصويت على 50 – 60 اسماً معروفاً وزعت على مبدأ المحاصصة.



وبرغم هذه الضبابية الا ان النائب عن تحالف البناء كريم عليوي كشف عن اتفاق نيابي – حكومي على استكمال ملف الوزارات الشاغرة غدا الاثنين لوجود اشكالات بسيطة سيتم حلها، مشيرا الى ان فقرة التصويت على الدرجات الخاصة هي الاخرى تم تأجيلها لذات اليوم.



واضاف: ان الكتل السياسية والحكومة اتفقت على حسم التصويت بشان الكابينة الوزارية غدا الاثنين وكذلك البدء بالمرحلة الاولى بالتصويت على الدرجات الخاصة لكون الاخيرة متعلقة بسد شواغر الوزارات.

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