كردستان تعلن استعدادها لنقل نفط جنوب العراق عبر ميناء جيهان التركي

2019/06/22 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابدى رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ،السبت، استعداد الاقليم بمساعدة بغداد في تصدير نفط جنوب العراق وكركوك عبر ميناء جيهات التركي.

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