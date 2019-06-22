ترامب: سنفرض عقوبات إضافية ضخمة على إيران الإثنين

2019/06/22 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يمكن لإيران امتلاك أسلحة نووية، مؤكدا أن عقوبات إضافية كبيرة ستفرض على إيران يوم الاثنين.

وادعى ترامب في صفحته

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