الطيران العراقي يقصف تجمع لداعش بناحية حمام العليل في الموصل

2019/06/22 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نيوز

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، اليوم السبت، بأن الطيران الحربي قصف تجمعاً لتنظيم "داعش" بناحية حمام العليل في الموصل.

وقال المصدر لـ"العهد نيوز"،

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