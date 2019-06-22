نائب عن الاصلاح: الحكومة تتحمل مسؤولية عدم اكمال الكابية هذا اليوم

2019/06/22 | 23:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ارجع النائب عن تحالف الاصلاح حسن خلاطي، السبت، عدم اكمال الكابينة الوزارية خلال جلسة اليوم الى طلب الحكومة التريث في التصويت على الوزراء المرشحين بسبب عدم اكتمال اجراءات المساءلة والعدالة.وقال خلاطي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/ ان “استكمال الكابينة كان مدرجة على جدول الاعمال الا اننا فوجئنا بعدم ارسال الأسماء من قبل الحكومة”، […]

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