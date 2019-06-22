الآف المتظاهرين في البصرة  احتجاجاً على سوء الخدمات!

2019/06/22 | 23:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق تظاهر الآلاف من أهالي #محافظة_البصرة، مساء اليوم مطالبة بإصلاحات سياسية وخدمية، إضافة الى مطالبة #الحكومة_العراقية باختيار شخصيات مستقلة لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة، ونقل ناشطون عراقيون، أن «المتظاهرين […]

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