مدرب الأرجنتين يحفز ميسي بخطة غير معهودة

2019/06/22 | 23:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} لا شك أن النتائج السلبية بالجولتين الماضيتين، ستدفع مدرب منتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، لإجراء تغييرات عديدة في التشكيلة الأساسية لراقصي التانجو في مباراة قطر، غداً الأحد.

وبحسب شبكة “TyC” الأرجنتينية، فإن ليونيل سكالوني أدرك أن منتخب بلاده في حاجة إلى تغييرات كبيرة بالتشكيلة، بعد الصورة الباهتة التي ظهر بها الفريق بكوبا أمريكا، ضد كولومبيا وباراجواي.وأوضحت الشبكة المذكورة، أن سكالوني سيُجرب خطة غير معهودة، حيث سيُشرك سيرجيو أجويرو ولوتارو مارتينيز في خط الهجوم إلى جانب ليونيل ميسي، لأول مرة منذ بداية المسابقة.ويهدف سكالوني إلى مد يد العون لميسي هجومياً، فقد كان البرغوث منعزلاً عن بقية زملائه في المبارتين السابقتين، لدرجة أنه كان يعود لخط الدفاع من أجل استلام الكرات وتحريكها نحو الهجوم.ونشر المصدر نفسه، التشكيلة المتوقعة لمنتخب الأرجنتين ضد قطر، والتي جاءت كالآتي: “أرماني، كاسكو، بيزلا، أوتامندي، تاجليافيكو، باريديس، (جويدو رودريجيز أو أكونا)، لوسيلسو، ميسي، لوتارو مارتينيز وأجويرو”.انتهى

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