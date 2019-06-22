غالوب للفرات: الجنوب ممتعض بنسبة 70% وشعبية عبد المهدي عالية فقط لدى الكرد {موسع}

2019/06/22 | 23:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد المنسق العام لمؤسسة غالوب في الشرق الأوسط وشمال افريقيا منقذ داغر، امتعاض الجنوب من الواقع الصحي بنسبة {70%}، فيما كشف ارتفاع شعبية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لدى الكرد فقط.{بحسب الاستطلاع الاخير للمؤسسة}

وقال داغر لبرنامج {ممنوع من العرض} بثته قناة الفرات الفضائية الليلة، ان" مؤسسة غالوب الدولية تشمل باستطلاعاتها الراي العام وتغطي العالم"، مبينا ان" الاستطلاع شمل عينات مختلفة تمثل جميع شرائح المجتمع بحسب نسب تمثيلها للتعداد السكاني والذي بلغ 49% نساء و7% خريجي جامعات و30% تحت خط الفقر".وأشار الى" مراعاة جميع المتغيرات لتمثيل المجتمع العراقي وبدرجة احتمال 95% مطابق"، موضحاً" العمليات تجرى من خلال الكومبيوترات ونتتبعهم بواسطة نظام الملاحقة {GPS} لغرض عدم التلاعب بالأرقام"، مبيناً" تقييمنا للحكومة الحالية ومنجزاتها يعتمد على مقاييس دولية".وأضاف داغر، ان" الجنوب العراقي ممتعض من الواقع الصحي بنسبة 70% بحسب الاستطلاع الأخير"، لافتا الى انه" بعد الانتخابات الأخيرة شهدنا ظاهرة ارتفاع مستوى امتعاض الجنوب"، عاداً إياه" الأكثر سخطا لخيبة امالهم المتتالية"، مشيرا الى ان" البصريين تعرضوا لخيبات امل كبيرة لامتلاكهم ثروات هائلة وحرمان كبير".وتابع" اما الامن والكهرباء والماء فهي النقاط الأكثر أهمية لدى المستطلعة آرائهم، ونتائج اكثر سلبية في مجالي الامن والكهرباء".ونوه داغر الى ان" شعبية عبد المهدي لدى المواطن الكردي اعلى منها في الجنوب والوسط بشكل كبير"، مؤكدا ان" الاستطلاع الاخير اشترك به اكثر من 150 باحثاً من جميع انحاء العراق".وبحسب الاستطلاع ذكر داغر ان" رئيس الجمهورية برهم صالح من أكثر المتابعين لنتائج الاستطلاع عكس رئاسة الوزراء ومجلس النواب"، منوها الى ان" نسبة الفساد بلغت نحو 90% وثلاثة ارباع الشعب العراقي متشائم"، مردفاً الى ان" التشاؤم يقود المستثمرين الى ترك العراق والبحث عن فرص في مكان اخر".انتهى

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