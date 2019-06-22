بعد القبض على 14 شخصاً.. شرطة الأنبار تؤكد مضيها بالقضاء على التسول

2019/06/22 | 23:47

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بغداد اليوم- الأنبار

أعلنت قيادة شرطة الانبار، السبت (22 حزيران 2019)، القبض على 14 متسولاً ومتسولة، خلال حملة جديدة نفذتها، فيما أشارت الى مضيها بإجراءات القضاء على الظاهرة التي تصنف ضمن "الاتجار بالبشر".

وقالت القيادة في بيان لها، إنه "مفارز من قبل فوج طوارئ الانبار التاسع ومركز شرطة القطانة تمكنت من القاء القبض على (14) متسولا ومتسولة في قاطع المسؤولية".

وأشارت الى أن "ظاهرة التسول تعتبر من الظواهر السلبية والدخيلة على المجتمع الانباري".

وتابعت، أنها "تعاهد بالقضاء على كافة الظواهر السلبية ومنها ظاهرة التسول حيث تعد من جرائم الاتجار بالبشر وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية الاصولية بحق المتسولين وفق القانون".

بغداد اليوم - ديالى

دعا اتحاد علماء المسلمين في محافظة ديالى، السبت، العراقيين للعزوف عن شراء البضائع الاميركية.

وقال مدير فرع اتحاد علماء المسلمين في ديالى جبار المعموري، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الاتحاد يدعو كل العراقيين من كل الطوائ

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت امانة بغداد، السبت، رفع الكتل الكونكريتية من موقعين شرقي العاصمة.

وذكرت الأمانة في بيان، انها "وبالتعاون مع قيادة عمليات بغداد تم رفع الكتل الكونكريتية عن موقعين شرقي بغداد"، مضيفة انه "تم فتح الزقاق 56 ض

بغداد اليوم - كردستان

أكدت وزارة التجارة في إقليم كردستان، اليوم السبت، أن إيقافها استيراد البيض ومواد أخرى جاء تنفيذا لقرار صادر عن الحكومة الاتحادية.

وقال المتحدث باسم الوزارة فتحي المدرس، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "وزار

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