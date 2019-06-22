الحشد الشعبي ينفذ عملية مسح وتفتيش في محيط الصينية

2019/06/22 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوات اللواء 31 في الحشد الشعبي، مساء السبت، عملية مسح وتفتيش في محيط ناحية الصينية بمحافظة صلاح الدين.وقال موفدنا، إن قوة من اللواء 31 بالحشد الشعبي قامت، مساء اليوم، بعملية مسح وتفتيش في محيط ناحية الصينية والمناطق القريبة.وأضاف، أن العملية تأتي من اجل تأمين الناحية.

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