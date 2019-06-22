علماء الآثار يكتشفون أسلحة عمرها 9 آلاف سنة

2019/06/22 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكتشف باحثون من المعهد الفيتنامي للآثار في شمال البلاد، أكثر من 100 قطعة أثرية قديمة في الجبال.ووفقا لموقع “makala”، فإن العلماء عثروا داخل كهف بونج على حوالي 100 قطعة من الحجر والعظام التي كانوا يستخدموها للصيد، وهذا دليل على وجود أشخاص كانوا يعيشون هناك.كما تم العثور على ألواح يعتقد أنها لقبور ولكن […]

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