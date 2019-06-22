2019/06/22 | 23:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إقليم كردستان يحظر تصدير البيض إلى باقي المحافظات العراقية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إقليم كردستان يحظر تصدير البيض إلى باقي المحافظات العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).