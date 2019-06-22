النجف توعد بموسم زراعي متميز بسبب زيادة المياه الواردة إلى محافظة

2019/06/22 | 23:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قال النائب الاول لمحافظ النجف الاشرف، هاشم الكرعاوي، اليوم السبت، إن كميات المياه الواردة إلى محافظة كبيرة وتبشر بموسم زراعي ناجح ومميز.

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