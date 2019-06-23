اليوم.. الشعب يحتضن كلاسيكو الوطن

2019/06/23 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / احسان المرسومي

يحتضن ملعب الشعب الدولي في الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم لقاء كلاسيكو الوطن الذي يجمع الزوراء مع القوة الجوية، وهي مؤجلة من الدور الـ 16 من المرحلة الاولى للدوري الممتاز بكرة القدم والتي تم تأجيلها انذاك بسبب دخول جمهور الفريقين الى ارضية الملعب قبل انطلاق المباراة .

ونظرا لحساسية مثل هذه المباريات فانه ليس من السهل التكهن بنتيجتها ، وبالرغم من ان القوة الجوية هو الاقرب للفوز على الورق عطفا على مركز الوصافة التي يتبؤها حاليا في الدوري بعد الشرطة بـ 69 نقطة، الا ان الزوراء الذي يحتل المركز الثالث بـ 56 نقطة، قادر على تحقيق نتيجة ترضي جماهيره التي تقف خلفه وتطالبه بالمزيد، فضلا عن تمتعه باستقرار تدريبي نوعا ما ونتائج جيدة في الادوار الاخيرة جاءت تحديدا بعد ان جددت ادارة النوارس ثقتها بالمدرب حكيم شاكر لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة .

وكانت ادارتا كلا الفريقين قد اعلنتا جاهزيتهما لمباراة اليوم، فلاعب الزوراء علاء عباس عاد لتدريبات النوارس الاخيرة تحضيرا لمباراة اليوم، بينما الصقور يتمتع حاليا بمعنويات لاعبيه الكبيرة بعد فوزه المقنع على الكـــــــــــــــرخ 3 / 1 .

وزارة الشباب اعلنت انها توصلت الى اتفاق مع ادارة الزوراء على تعويض الجماهير التي دخلت في المباراة السابقة ولم تتمكن من مشاهدة المباراة بعد ان تم تأجيلها لاسباب انضباطية ودخول الجمهور الى ارضية الملعب .



بيد ان اخبار تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي مفادها توزيع بطاقات دخول ملعب الشعب بعد ان تم توزيعها بين ادارتي الزوراء والقوة الجوية ووزارة الشباب .

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