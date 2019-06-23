“فياغرا نسائية” لعلاج فقدان الرغبة الجنسية لدى المرأة

2019/06/23 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]وافقت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية على عقار يساعد المرأة التي لم ينقطع عنها الطمث، على استعادة الرغبة الجنسية في أحدث محاولة للتوصل إلى دواء يصفه البعض بأنه “فياغرا نسائية”.

وسيدخل العقار، الذي يحمل اسم “فايليسي”، إلى المنافسة في سوق شهدت من قبل محاولات فاشلة.



والعقار من إنتاج شركتي “بالاتن تكنولوجيز” و”أماج فارماسوتيكال”.ويؤكد محللون أن أي عقار يعالج بأمان وفعالية فقدان الرغبة الجنسية لدى المرأة قد يحقق في النهاية مبيعات سنوية تصل إلى نحو مليار دولار.وقفزت أسهم بالاتن 44 بالمئة إلى 1.93 دولار، وزادت أيضا أسهم أماج 11.5 بالمئة.ويحفز العقار “فايليسي” دروبا في المخ ترتبط بالرغبة الجنسية ويساعد المرأة المصابة بفقدان الرغبة الجنسية ولم تبلغ سن انقطاع الطمث بعد.وبحسب خبراء، يملك “فايليسي” عدة مزايا منها قلة آثاره الجانبية وسرعة فعاليته وعدم الحاجة لتناوله بشكل يومي.

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