2019/06/23 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وطالب التميمي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان العراقي حول الخروقات الامنية التي حصلت في محافظة ديالى } ان "القائد العام للقوات المسلحة بتنفيذ عملية أمنية نوعية في مناطق جنوب ناحيتي كنعان وبهرز لقضاء بعقوبة على ماتبقى من خلايا داعش الارهابية بعد تكرار الخروقات الامنية فيها".وكانت القوات الأمنية في محافظة ديالى حاصرت الخميس الماضي إرهابيا انتحاريا قرب أحدى المقاهي في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، حيث اقدم هذا الارهابي على رمي قنبلة يدوية، وقد انفجرت عليه ما أدى الى مقتله بالحال وجرح مواطن ، حيث تم تفكيك الحزام الناسف الذي كان يرتديه من قبل خبراء مكافحة المتفجرات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التميمي يحذر من تداعيات خطيرة تهدد امن بغداد وديالى) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التميمي يحذر من تداعيات خطيرة تهدد امن بغداد وديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).