البرازيل تكتسح بيرو وتتاهل لربع نهائي كوبا أميركا

2019/06/23 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تأهل منتخب البرازيل الى ربع نهائي بطولة كوبا اميركا التي تقام على الاراضي البرازيلية باكتساحه منتخب بيرو بنتيجة 4-0 على ملعب أرينا كورينثيانز مساء السبت.

وتناوب على تسجيل أهداف البرازيل كل من كاسيميرو في الدقيقة {12} وروبيرتو فيرمينو في الدقيقة {19} وايفيرتو سوسا سواريس في الدقيقة {32} واختتمها المخضرم دانييل الفيس في الدقيقة {53}.وبهذه النتيجة يصبح لدى البرازيل {7} نقاط وهي كفيلة بتأهله للدور ربع النهائي بإنتظار من يرافقه الى هذا الدور من مجموعته.

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