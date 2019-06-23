2019/06/23 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ظريف يؤكد ان طائرة التجسس الاميركية المسيرة انتهكت الاجواء الايرانية

جدد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد جواد ظريف، اليوم

السبت، تأكيده ان طائرة التجسس الاميركية المسيرة التي أسقطتها الوحدة

الجوفضائية للحرس الثوري، الخميس الماضي، كانت قد انتهكت الاجواء

الايرانية.ونشر محمد جواد ظريف في صفحته على تويتر، عدة خرائط تبين انتهاك طائرة

التجسس الاميركية المسيرة "غلوبال هاوك" الاجواء الايرانية، وانها

عندما تم استهدافها كانت تحلق فوق المجال الجوي الايراني.وكتب ظريف: من اجل المزيد من التفاصيل العينية بشأن مسار وموقع

الطائرة العسكرية المسيرة الاميركية التي أسقطتها #ايران يوم الخميس،

ومنطقة المياه التي كانت تحلق فوقها، شاهدوا الخرائط والاحداثيات.



فلا

شك بشأن المكان الذي سقط فيه هذا الشيء.وكان ظريف قد كتب في تغريدة سابقة على تويتر يوم الخميس: ان الطائرة

الاميركية المسيرة انطلقت في الساعة 00:14 من الامارات العربية

المتحدة في وضع التخفي، وانتهكت المجال الجوي الايراني.



وقد تم

استهداف هذه الطائرة في الساعة 04:45 في الاحداثيات الجغرافية (خط طول

57 درجة و02 دقيقة و25 ثانية شرقا ودائرة عرض 25 درجة و59 دقيقة و43

ثانية شمالا) قرب جبل مبارك.



وقد انتشلنا اجزاء من الطائرة الاميركية

المسيرة الاميركية من مياهنا الاقليمية، اي في نفس المكان الذي سقطت

فيه (هذه الطائرة).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظريف يؤكد ان طائرة التجسس الاميركية المسيرة انتهكت الاجواء الايرانية) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظريف يؤكد ان طائرة التجسس الاميركية المسيرة انتهكت الاجواء الايرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).