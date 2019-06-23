نواب نينوى يطالبون الحكومة والبرلمان بإنهاء النزاع على أملاك الوقفين في المحافظة

2019/06/23 | 00:18

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بغداد اليوم- بغداد

طالب عدد من نواب نينوى، رئيس مجلس الوزراء والبرلمان، بإنهاء حالة النزاع على أملاك الوقفين السني والشيعي في المحافظة، وذلك عقب لقاء خاص لمناقشة مناقشة القضايا العاجلة التي تخص وضع نينوى.





وذكر بيان صادر عن المجتمعين في ختام الاجتماع، أنه "تمت مناقشة الصراع المتصاعد على املاك الأوقاف في نينوى ومراجعة حيثياتها".

وطالب المجتمعون، بحسب البيان "رئيسي الوزراء والبرلمان باستضافة رئيسي الوقفين السني والشيعي وبحضور ممثل عن رئيس الوزراء لحسم موضوع التداعيات التي تجري في المحافظة والمتعلقة بالوقفين وإنهاء حالة النزاع القائمة وبالشكل الذي يحفظ حقوق الجميع، وينأى بالمحافظة عن الاضطراب والتوتر".

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