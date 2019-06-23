بفارق ساعتين.. ترامب يمتدح

2019/06/23 | 00:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في حسابه على موقع "تويتر"، السبت، فرضه عقوبات جديدة على إيران، أشدّ قسوةً، بدءًا من يوم الإثنين المقبل،

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