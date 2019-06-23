2019/06/23 | 00:27
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- بغداد
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يأمل فلاديمير بوتين في أن يبدو "قيصرا جيدا" راغبًا وقادِرًا على حماية رعاياه من تجاوزات أجهزة الأمن والشرطة الروسية بعد الإفراج عن الصحافي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أيّهما يقود الآخر: بوتين أم استخباراته؟) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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