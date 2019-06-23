أيّهما يقود الآخر: بوتين أم استخباراته؟

2019/06/23 | 00:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

يأمل فلاديمير بوتين في أن يبدو "قيصرا جيدا" راغبًا وقادِرًا على حماية رعاياه من تجاوزات أجهزة الأمن والشرطة الروسية بعد الإفراج عن الصحافي

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