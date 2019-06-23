من نصدق؟امير الكويت وملك السعودية والاردن عن تفجير حسينية البلديات ام القوات الامنية العراقية التي صرحت انه صراع على ملكيتها

2019/06/23 | 00:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي عزا فيه جميع ملوك ورؤساء العرب والاجانب العراق بتفجير حسينية البلديات التي قالت بياناتهم وقوع قتلى وجرحى صرحت القوات الامنية العراقية ان التفجير هو عبوة صوتية بسبب وجود خلاف حول عائدية الحسينية في منطقة البلديات وسط بغداد وجرح فيها 3 فقط

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